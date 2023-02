Antei: “Politano forte nella testa: ha un pensiero fisso”

Luca Antei dichiara che Matteo Politano è forte nella testa: il suo pensiero fisso è dare sempre il 100% in ogni partita

Luca Antei applaude il campionato svolto fino ad ora da Matteo Politano. L’ex calciatore nonché ex compagno di squadra di Politano nelle giovanili della Roma e al Sassuolo, esprime il suo parere ai microfoni di Radio CRC, durante la trasmissione ‘Si Gonfia La Rete’: “Feci il mio esordio in serie A proprio a Napoli, la gara finì 1-1. Gli azzurri stanno disputando una stagione straordinaria, sono forti in tutti i reparti ed è difficile giocarci contro, sia in Italia che in Europa. Sarebbe una grandissima impresa vincere la Champions, non ha nulla meno delle altre squadre, ma parliamo di una competizione particolare. Nelle gare secche tutto può succedere, anche che una squadra come il Napoli possa arrivare fino in fondo”.

Secondo Antei Politano è un professionista esemplare

Antei ha poi proseguito: “Tutti pensavamo che il Napoli si fosse indebolito con le partenze di Insigne, Mertens e Koulibaly e, invece, chi è arrivato è forse anche più forte. E poi, la squadra viene allenata bene e questo sta facendo la differenza. Politano lo conosco da anni, è sempre stato forte, ma lo è soprattutto nella testa. Titolare o subentrato, il suo pensiero fisso è dare sempre il 100%, è un professionista esemplare”.

Infine sulla sua carriera Antei rivela: “La mia carriera calcistica? Ho 30 anni, non gioco più perché ho subito 6 operazioni ed ecco perché ho deciso di smettere definitivamente”.