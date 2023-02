Coda incredibile per Napoli-Eintracht Francoforte: server presi d’assalto

Coda incredibile per i biglietti di Napoli-Eintracht Francoforte: server presi d’assalto dai tifosi partenopei

L’apertura della vendita dei biglietti per Napoli-Eintracht Francoforte ha generato una coda incredibile sin dal primo istante. Sia nei punti vendita che sul sito Ticketone, la vendita procede lentamente e pochi sono stati i biglietti eseguiti nella prima ora di vendita. Su Ticketone, fino a questo momento, sono circa 10.500 le persone in coda per cercare di accaparrarsi un biglietto per la gara di ritorno degli ottavi di Champions League.

Prezzi dei biglietti e vendita per la partita Napoli-Eintracht Francoforte

I biglietti per la gara di Uefa Champions League Napoli vs Eintracht Francoforte, che si disputerà il 15 marzo 2023 alle ore 21:00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, saranno posti in vendita a partire dalle ore 14.00 di mercoledì 15 febbraio 2023.

Questi i prezzi di Napoli vs Eintracht Francoforte a tariffa intera

Tribuna Posillipo € 250,00

La Tribuna Nisida € 150,00

Tribuna Family € 80,00 (adulto)/€ 40,00 (under 12)

Distinti € 100,00

Curve € 60,00

Questi i prezzi di Napoli vs Eintracht Francoforte riservati agli abbonati 2022.23

Tribuna Posillipo € 200,00

Tribuna Nisida € 120,00

Distinti € 80,00

Curve € 48,00

VENDITA IN FAVORE DEGLI ABBONATI

Dalle ore 14:00 di mercoledì 15 febbraio 2023 alle ore 14:00 di venerdì 17 febbraio 2023, gli abbonati della stagione 2022.23 avranno il diritto di prelazione sul proprio posto e godranno di uno sconto del 20% sul prezzo intero del biglietto.

A partire dalle ore 16:00 di venerdì 17 febbraio 2023, gli abbonati che non abbiano ancora acquistato il tagliando in prelezione potranno continuare ad usufruire dello sconto del 20% sul prezzo intero del biglietto, ma non avranno più la possibilità di esercitare la prelazione sul proprio posto.

Per usufruire dello sconto e quindi sbloccare la tariffa scontata, basterà inserire nel campo PROMOZIONE il numero di fidelity card sulla quale è caricato l’abbonamento 2022.23, sia in caso di acquisto online (https://sport.ticketone.it/search?promoter=90600215), sia in caso di acquisto presso i punti vendita abilitati (clicca qui per consultare l’elenco ).

Ciascun abbonato potrà usufruire dello sconto esclusivamente per l’acquisto di un solo biglietto.

VENDITA LIBERA

A partire dalle ore 14:00 di mercoledì 15 febbraio 2023 avrà inizio la vendita libera dei posti sui quali non insista la prelazione degli abbonati.

Decorso il termine per l’esercizio della prelazione prevista in favore degli abbonati, a partire dalle ore 16:00 di venerdì 17 febbraio 2023, sarà aperta la vendita libera di tutti i posti ancora disponibili.