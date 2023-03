Repubblica – Kvaratskhelia: De Laurentiis spegne ogni sirena, ecco il rinnovo

Kvicha Kvaratskhelia è pronto a firmare il contratto di rinnovo con il Napoli, ingaggio raddoppiato per l’attaccante georgiano che piace ai grandi club europei, tra cui il Real Madrid.

È bastato molto meno di una stagione calcistica affinché Kvaratskhelia diventasse oggetto del desiderio dei top club europei. Un percorso in costante ascesa per il georgiano del Napoli che è andato già in doppia cifra di gol e assist, giocando da esterno d’attacco. Un fenomeno, c’è poco da dire. Dopo la titubanza iniziale, che aveva colto anche De Laurentiis prima dell’acquisto, ora Kvaratskhelia è diventato una certezza assoluta.

Rinnovo Kvaratskhelia: tutte le cifre

Se ne sono accorti anche quei club che prendono solo calciatori già esplosi: il Real Madrid, il Psg ed il Manchester City ad esempio. Il valore del cartellino di Kvaratskhelia è cresciuto fino a sfiorare i 100 milioni di euro, ma forse anche qualcosa in più. Basti pensare che il Napoli a marzo scorso aveva perfezionato il suo acquisto per 10 milioni di euro dalla Dinamo Batumi.

Ma nonostante le sirene di mercato il Napoli non vuol far partire uno dei suoi calciatori simbolo insieme ad Osimhen. Repubblica dà una ulteriore conferma che De Laurentiis vuole il rinnovo di Kvaratskhelia, con un accordo oramai vicino alla firma: ingaggio raddoppiato per il georgiano che arriverà a guadagnare 2,4 milioni di euro a stagione, a cui potrebbero aggiungersi dei bonus. In questo modo la società azzurra vuole mettere a tacere tutte le sirene di mercato intorno al giocatore.