Raspadori: “Sono tornato” la foto fa impazzire i tifosi

Giacomo Raspadori è pronto per Napoli-Milan, il giocatore ha recuperato dall’infortunio muscolare e può giocare.

Il Napoli potrà contare su Giacomo Raspadori per la sfida con il Milan. Il calciatore ha avuto un problema muscolare alla coscia, poteva rientrare in extremis anche per l’ultima partita con il Torino, ma lo staff tecnico e quello medico della SSCN hanno deciso in accordo di non rischiarlo, così da farlo recuperare al meglio. Ora però l’attaccante è pronta a rientrare in campo, anche se difficilmente partirà dal primo minuto.

Milan-Napoli: Raspadori rientra dall’infortunio

L’infortunio di Raspadori è solo un ricordo. Il giocatore è stato fermo ai box per 41 giorni saltando ben 7 partite tra Serie A e Champions League. Un bel problema per Luciano Spalletti, visto che l’attaccante è uno di quelli che può giocare in più posizioni, permettendo anche il cambio modulo: prima punta, trequartista, seconda punta ed esterno d’attacco. Insomma quando serve Jack c’è e sempre con grandissima qualità.

“Sono tornato” così Raspadori annuncia il suo rientro per Napoli-Milan. La foto postata sui social ha fatto immediatamente tantissime reaction scatenando i tifosi del Napoli che seguono sempre con grande attenzione l’ex Sassuolo. Senza alcun dubbio Raspadori rappresenta il futuro del Napoli. Ma per Spalletti rappresenta un presente importante, perché con Jack in panchina il tecnico toscano avrà un’altra grande freccia al suo arco, pronta ad essere incoccata. Insomma un po’ come accadde all’andata quando Milan-Napoli fu decisa da Giovanni Simeone, che in quel momento sostituiva Osimhen infortunato.