CORSPORT – Milan, Pioli col Napoli vara la difesa a T

Stefano Pioli per Napoli-Milan deve inventare una nuova difesa senza Kalulu infortunato, dentro Thiaw ancora fuori Kjaer.

Il cambio di rotta è inevitabile per il Milan di Pioli, che si prepara ad affrontare un periodo cruciale della stagione con la necessità di non sprofondare in campionato e la voglia di ingolosirsi per un quarto di Champions. Tuttavia, il prossimo avversario è il Napoli, un avversario che può far meno paura se affrontato con una difesa a quattro, considerando anche l’assenza di Kalulu per problemi al polpaccio. Calabria torna titolare e riceve la fascia da capitano al braccio. Ad affiancarlo ci saranno Tomori, Thiaw e Theo Hernandez, formando una difesa da “fattore T”. Il Milan ha brevettato un reparto a tre qualche mese fa, ma ora si propone una nuova variazione tattica per affrontare l’inarrestabile capolista Napoli. Il sacrificato sarà Ballo-Touré, mentre a destra troverà spazio ancora Saelemaekers.

Pioli per Napoli-Milan potrà contare su Leao che ha già iniziato ad allenarsi con i compagni in anticipo e ha messo nel mirino il Napoli per interrompere il digiuno di gol di due mesi e mezzo. Giroud rientra dalla squalifica, mentre il tecnico dei rossoneri per Napoli-Milan non avrà a disposizione Ibrahimovic e Messias.