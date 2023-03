In Belgio sicuri: “Napoli, ecco chi sarà l’erede di Osimhen”

Voce di mercato dal Belgio, il bomber nigeriano Victor Boniface potrebbe essere l’erede di Victor Osimhen al Napoli.

Il bomber nigeriano Victor Boniface potrebbe essere l’erede di Victor Osimhen al Napoli. Secondo le voci che circolano in Belgio, infatti, ci sarebbero diversi club italiani sulle tracce del giovane attaccante, tra cui Milan, Lazio e soprattutto il Napoli allenato da Luciano Spalletti. Nonostante non abbia più i capelli biondi che lo avevano reso simile al suo omonimo Osimhen durante gli anni in cui giocava nel Bodo/Glimt, Boniface si è distinto per le sue prestazioni, realizzando 19 gol in 43 presenze nella scorsa stagione, di cui 10 tra le qualificazioni Champions e l’Europa League.

Secondo Nieuwsblad, emissari del Napoli avrebbero già visionato da vicino l’attaccante nigeriano, che ha attirato l’attenzione dei tifosi con la sua grinta e la sua tecnica. Boniface, classe 2000, è stato acquistato per soli 2 milioni di euro qualche mese fa e oggi il suo valore si aggira intorno ai 10 milioni di euro. La squadra belga dell’Union Saint Gilloise ha fatto un vero e proprio colpo di mercato con questo giovane talento che ha conquistato il cuore dei tifosi, trasformandosi nella Cenerentola d’Europa.