Napoli, delirio per i Maneskin, fan al Palapartenope: «In fila dalla sera prima»

Maneskin, concerto a Napoli, al Palapartenope file interminabili di giovani ma anche anziani per la band romana.

I Maneskin fanno impazzire Napoli: 10mila fan in delirio al Palapartenope. Il gruppo romano torna nella città partenopea dopo cinque anni per il loro “Loud Kids Tour” e il pubblico è in fermento. Già dalla sera prima, c’è chi si accampa davanti alle porte del Palapartenope, nella speranza di accaparrarsi i migliori posti per assistere all’attesissimo concerto della band, che ha conquistato la ribalta internazionale grazie alle loro canzoni.

Tra i fan più accaniti ci sono Aurora e Letizia, due ragazze di Aversa che hanno trascorso la notte all’addiaccio per avere un posto in prima fila. Ma non sono le uniche: la fila chilometrica fuori dal Palapartenope conta anche anziani e giovani provenienti da ogni parte d’Italia e persino da oltreoceano.

Insieme ai fan, c’è anche Gerardo, un salernitano di 56 anni che, nonostante l’età, apprezza moltissimo la musica dei Maneskin, definiti da lui stessi “molto innovativi”. E la presenza di un pubblico decisamente più maturo non sembra sminuire l’entusiasmo del pubblico più giovane, che aspetta impaziente l’inizio del concerto.

Il Palapartenope sarà gremito come un uovo per le due serate, con oltre 10mila fan attesi per assistere allo spettacolo dei Maneskin. Il gruppo romano, vincitore dell’Eurovision 2021, ha già dimostrato di saper tenere in pugno il pubblico e siamo certi che anche questa volta sapranno regalare emozioni indimenticabili.

MANESKIN LA SCALETTA PER IL CONCERTO DI NAPOLI

In tanti criticano questi quattro ragazzi che, con la loro musica e il loro stile, hanno saputo rivoluzionare la percezione della cultura musicale italiana. Non piacciono ai puristi del rock ma il successo di vendite dei loro singoli e album non può essere negato, perché i numeri parlano chiaro. Sono il gruppo italiano contemporaneo ad aver maggior successo all’estero, dove vengono acclamati in ogni angolo del globo. Tra brani originali e cover, i Måneskin hanno saputo realizzare hit mondiali straordinarie negli ultimi anni, canzoni che sono rimaste per settimane, talvolta per mesi, in classifica. In base agli eventi finora conclusi, la scaletta per la data di questa sera al Palapartenope di Napoli dovrebbe seguire il seguente schema: