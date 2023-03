SKY: “Kim potrebbe chiedere un contratto più alto per restare a Napoli”

Secondo Sky Sport Kim Min Jae potrebbe chiedere un contratto più alto per restare a Napoli se dovessero arrivare altre offerte

Kim Min Jae è uno degli elementi più corteggiati del Napoli. Secondo i rumors dei giorni scorsi, tre big europee hanno palesato il proprio interesse per il difensore sudcoreano, alla sua prima stagione all’ombra del Vesuvio dopo la precedente esperienza al Fenerbahce. In Premier League Manchester United e Liverpool vorrebbero aggiudicarsi le sue prestazioni, mentre in Ligue One pare che il centrale difensore piaccia al Paris Saint Germain, nonostante le smentite del club parigino. Kim è stata una vera sorpresa perché nessuno credeva che, subito, il Napoli individuasse il degno sostituto di Kalidou Koulibaly.

Per Marchetti Kim avrà l’ultima parola sulla permanenza a Napoli

L’interesse c’è ma bisogna vedere se una delle tre od altre compagini eserciteranno la clausola rescissoria di 60 milioni per Kim. Ne ha parlato Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, che ai microfoni di Radio Marte ha aperto a vari scenari: “Clausola da circa 60 milioni per Kim valida per l’estero? Se non verrà pagata da qualcuno, giocherà ancora nel Napoli. Non ci sono novità su una possibile partenza del coreano. Se qualcuno davvero fosse pronto ad investire così tanto per lui, a quel punto spetterebbe solo al giocatore decidere se esercitare la clausola ed andare via. Potrebbe anche rifiutare e fare una mini trattativa col Napoli dicendo: ‘Io voglio restare, ma mi offrono una cifra ‘x’. Tu che mi dai per rimanere?’…”.