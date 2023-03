Gravina: “Il calcio va oltre I bilanci, parametri non solo economici”

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina “Il calcio va oltre la regola del bilancio, parametri non solo economici”.

Il calcio non può essere valutato solamente attraverso parametri economici come bilanci, ricavi, costi o perdite. È questo il concetto espresso dal presidente della FIGC, Gabriele Gravina, durante il convegno “L’in/sostenibile leggerezza del calcio” organizzato dalla Sapienza di Roma. Secondo Gravina, il calcio va oltre la regola del bilancio e ha un impatto sociale che va preservato. Pertanto, la crescita del calcio deve essere accompagnata da un controllo dei costi per garantirne la sostenibilità nel tempo.

“Ritengo che il concetto di crescita debba essere accompagnato da un fenomeno naturale del nostro mondo: vanno messi sotto controllo i costi altrimenti non si va da nessuna parte”.

Il presidente della FIGC, Gravina, ha sottolineato inoltre l’importanza di mantenere il calcio come un luogo di confronto e rispetto, dove i valori sportivi e sociali vengono tenuti in alta considerazione. La sua posizione sembra suggerire che la sostenibilità del calcio non può essere valutata solamente attraverso i numeri, ma deve essere sempre accompagnata dalla salvaguardia dei valori fondamentali che il calcio rappresenta per la società.

“La nostra dimensione economica è una dimensione che molti leggono attraverso una serie di parametri che sono legittimi nel campo dell’economia: come bilanci, ricavi, costi o perdite. Ma il calcio va oltre la regola del bilancio. Ha un impatto sociale. Per questo il calcio deve essere il luogo del confronto e del rispetto, tenendo fuori tutto ciò che è lontano da questo”.

Le parole di gravina non sono piaciute e sui social si è scatenata una vera e propria bufera, i più invitano Gravina alle dimissioni. E voi cosa ne pensate?