Scudetto Napoli: idea geniale per colorare i paletti. Altro che vandalismo – FOTO

Napoli è in fermento per la probabile vittoria del tricolore, il terzo della storia del calcio azzurro. In ogni quartiere della città si respira l’aria di una festa imminente e le strade si adornano in base alle loro caratteristiche. Tuttavia, negli ultimi giorni, si è parlato molto di atti di vandalismo che hanno colpito le strade e i monumenti della città, pitturati di azzurro in modo selvaggio.

Ma gli amministratori della città non hanno certo lasciato nulla al caso, come dimostra una meravigliosa trovata ideata da alcuni cittadini napoletani. Evitando di dipingere di azzurro i paletti con la vernice, hanno trovato un modo per decorare le strade in maniera alternativa, ma altrettanto suggestiva.

In Via Pontenuovo, nei pressi di Via Foria, nel cuore della città, i paletti sono stati rivestiti con rotoli di plastica azzurra alternati al bianco, come mostra l’immagine pubblicata su areanapoli.it. Il risultato è uno spettacolo scenico davvero notevole, che fa dimenticare ogni possibile polemica e accusa ingiusta.

Questa trovata è degna di applausi, poiché le strade di Napoli cominciano già a regalare un’atmosfera coreografica e scenica, anche se mancano ancora diversi giorni al trionfo. Sia i napoletani che i turisti non potranno che rimanere incantati da questa idea originale e geniale, che dimostra una volta di più la creatività e l’ingegno dei cittadini partenopei.