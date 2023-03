Napoli, il sindaco Manfredi “basta dipingere i monumenti d’azzurro”

Il sindaco di Napoli, Manfredi, ha fatto un appello alla cittadinanza e ai tifosi, chiedendo loro di evitare di dipingere la città di azzurro.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha lanciato un appello ai cittadini e ai tifosi del Napoli: “Basta dipingere monumenti e muri d’azzurro“. Il motivo di questa richiesta è la salvaguardia della città di Napoli, che è antica e fragile. Dopo gli scontri e le devastazioni dei tifosi dell’Heintracht, il sindaco ha dichiarato che dipingere di azzurro i muri e i monumenti è vandalismo e non tifo o passione.

Mentre il Napoli si avvicina alla vittoria del terzo scudetto, il sindaco e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, stanno ipotizzando vari scenari per i festeggiamenti, dai maxischermi per la partita-chiave ai fuochi d’artificio. Tuttavia, il tema della sicurezza pubblica è al centro delle discussioni, e il sindaco ha dichiarato che stanno lavorando con le autorità competenti per organizzare una festa scudetto sicura ed entusiasmante. “Stiamo ragionando con il prefetto e il questore per avere una festa scudetto bella e in sicurezza. Vogliamo fare più eventi in città, in modo da avere più luoghi in cui si può festeggiare. Napoli è grande, ha tanti aree belle e permette di festeggiare in sicurezza“, ha dichiarato il sindaco.

Mentre il Napoli si avvicina alla vittoria, il sindaco è preoccupato per la potenziale invasione della città da parte di due o tre milioni di tifosi del Napoli, che potrebbero arrivare da ogni parte della regione e anche da fuori. In caso di una presenza così massiccia, il rischio di “infiltrati” non può essere mai escluso. Pertanto, il sindaco sta cercando di organizzare un percorso protetto da transenne e migliaia di forze dell’ordine, così da far transitare il bus della squadra da Est a Ovest della città, evitando a tantissimi cittadini di spostarsi tutti al Plebiscito o sul lungomare.

Sebbene il luogo della festa non sia ancora stato deciso, è chiaro che il sindaco sta lavorando duramente per garantire che i festeggiamenti siano sicuri ed entusiasmanti per tutti i tifosi del Napoli. L‘entusiasmo per la squadra azzurra è contagioso, ma il sindaco sa che è importante preservare la bellezza e la storia di Napoli. Quindi, se sei un tifoso del Napoli, ricorda di non dipingere monumenti o muri di azzurro e di rispettare la città durante i festeggiamenti.

Foto: Corriere del Mezzogiorno