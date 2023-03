LIVE Sorteggio Champions League, sarà Napoli-Milan

LIVE Sorteggio quarti Champions League 2022/2023, scopriamo insieme chi sarà l’avversario del Napoli.

Oggi, venerdì 17 marzo, a Nyon, in Svizzera, si terranno i sorteggi per i quarti di finale di Champions League. Sarà un momento cruciale per Inter, Milan e Napoli, che scopriranno le loro avversarie in questa fase della competizione. È la prima volta dal 2005-2006 che tre squadre italiane raggiungono questa tappa del torneo. I nerazzurri hanno eliminato il Porto, i rossoneri il Tottenham di Conte, mentre gli azzurri di Spalletti hanno superato l’ostacolo Eintracht. Segui in diretta tutta la cerimonia per scoprire quali squadre si affronteranno nei quarti di finale.

Derby Milan-Napoli, Inter con il Benfica

Sorteggio fortunato per le italiane. Ci sarà il derby Milan-Napoli, l’Inter ha pescato il Benfica. Tutte e tre le italiane hanno evitato gli spauracchi City, Real Madrid e Bayern. Che sono dall’altra parte del tabellone. Questo vuol dire che la vincente di Milan-Napoli sfiderà in finale la vincente di Inter-Benfica.

LE REGOLE DEL SORTEGGIO PER I QUARTI DI FINALE DI CHAMPIONS

Le regole del sorteggio prevedono che partecipino le otto squadre vincitrici degli ottavi di finale. Saranno effettuati tre sorteggi: per i quarti di finale, per le semifinali (che vedono sfidarsi le vincitrici dei quarti) e per determinare la squadra di casa pro forma in finale. Non sono previste teste di serie e le squadre della stessa federazione possono essere sorteggiate tra loro.

Inoltre, Inter e Milan non potranno giocare l’andata o il ritorno a San Siro a 24 ore di distanza l’una dall’altra, poiché il regolamento UEFA non lo consente. In questo caso, saranno i nerazzurri a invertire il campo.

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO IN TV E STREAMING

Il sorteggio si svolgerà presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera) e prenderà il via dalle ore 12. Verrà trasmesso in diretta streaming su UEFA.com e in chiaro su Canale 20 di Mediaset. Sarà seguito in diretta anche su Sky Sport 24e in streaming su NOW e Amazon Prime Video. I sorteggi in realtà saranno tre: per i quarti di finale, per le semifinali (abbinando i quarti di finale) e per determinare la squadra “di casa” pro forma in finale.

LE SQUADRE QUALIFICATE AI QUARTI

Milan

Bayern Monaco

Benfica

Chelsea

Napoli

Real Madrid

Inter

Manchester City

Resta con noi per conoscere tutte le avversarie del Napoli e delle squadre italiane nei quarti di finale della Champions League.