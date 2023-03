La frase di Klopp suona come una sentenza per il Napoli

Non solo Guardiola, ma anche Jurgen Klopp esalta il Napoli e considera la squadra di Luciano Spalletti la possibile vincitrice della Champions.

Il Napoli di Luciano Spalletti sta vivendo una stagione straordinaria, sia in campionato che in Champions League. La squadra partenopea ha mostrato un gioco spettacolare e vincente, che ha conquistato l’ammirazione di molti appassionati di calcio e addetti ai lavori.

Uno dei più grandi allenatori del mondo, Pep Guardiola, ha recentemente affermato che il Napoli è forse la squadra più forte in Europa in termini di gioco. Non è un complimento da poco, considerando che Guardiola ha guidato squadre come il Barcellona e il Manchester City alla vittoria in Champions League.

Ma non è solo Guardiola ad ammirare il gioco del Napoli. Anche Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool e vincitore di una Champions League, ha affermato che chi vuole vincere la Champions League dovrà battere il Napoli. Una frase che suona come una sentenza per tutte le altre squadre europee.

La forza del Napoli è evidente anche dai numeri. In otto partite di Champions League, il Napoli ha segnato ben venticinque gol, con undici diversi giocatori a segno. Non solo i grandi campioni come Kvara e Victor Osimhen, ma anche giocatori meno noti come Piotr Zielinski, Simeone e Raspadori, hanno contribuito alla prolificità del reparto offensivo.

Questa varietà di marcatori rende il Napoli una squadra imprevedibile e difficile da arginare per le difese avversarie. Non a caso, il Napoli ha il miglior attacco in Champions League insieme al Bayern Monaco, e ha superato avversari di alto livello come il Liverpool.

Ma non è solo in Europa che il Napoli sta facendo sognare i tifosi. Anche in campionato la squadra di Spalletti sta dominando, la serie A, con 18 punti di vantaggio sull’Inter, seconda il classifica.

Insomma, il Napoli di Spalletti sta vivendo una stagione da sogno, che ha conquistato l’ammirazione di molti appassionati di calcio in tutto il mondo. La forza di questa squadra sta nel gioco spettacolare e nella varietà di marcatori, che la rendono imprevedibile e difficile da arginare per qualsiasi avversario. Chi vuole vincere la Champions League dovrà battere questo Napoli, come ha affermato Klopp. E chissà, forse quest’anno il sogno potrebbe diventare realtà per i tifosi partenopei.