Raspadori: “La Champions League è un grande sogno. Felice di andare a Dimaro”

Raspadori dichiara che la Champions League è un grande sogno ed è felice di andare in ritiro a Dimaro

Giacomo Raspadori attaccante del Napoli, ha svolto il ruolo di testimonial d’eccezione per il Napoli alla Borsa Mediterranea del Turismo insieme a Giovanni Simeone. Nello stand della Val di Sole, stupenda location che ospita gli azzurri ogni anno in ritiro in quel di Dimaro, l’ex Sassuolo ha risposto alle domande dei giornalisti sul sogno Champions League: “E’ un grande sogno che stiamo vivendo con più serenità possibile. Ogni giorni ci impegniamo per far sì che tutto possa andare nel migliore dei modi e questo è l’entusiasmo giusto con cui affrontare le prossime partite”.

Raspadori sta lavorando per recuperare in fretta dall’infortunio

Cosa vi hanno detto i compagni di squadra più longevi della squadra a proposito di Dimaro? “Sì, abbiamo avuto feedback positivi, siamo felici di poter partecipare a questo ritiro e siamo sicuri che ci troveremo alla grande perché l’esperienza dei nostri compagni ci ha riportato questo. Ci fidiamo di ciò che ci dicono e avremo modo anche noi poi di dare feedback positivi”.

Quali sono i sogni e le ambizioni per la stagione del Napoli? “Sono d’accordo con Giò (Simeone, anche lui presente all’evento, ndr.) perché la nostra forza è di pensare giorno dopo giorno e alimentare questa voglia di fare sempre di più. E’ così che stiamo portando a casa i risultati. Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo con lo stesso entusiasmo”.