Del Genio” Mancata esultanza di Osimhen dopo il gol. Ecco come stanno le cose”

Paolo Del Genio commenta la mancata esultanza dell’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, dopo il gol realizzato contro l’Heintracht in Champions League.

Il giornalista ed esperto di tattica Paolo Del Genio ha parlato della vittoria del Napoli contro l’Eintracht in Champions League in un’intervista a Radio Goal, l’emittente ufficiale del club azzurro. In merito alla mancata esultanza di Osimhen dopo il gol di ieri, Del Genio ha espresso un’opinione sorprendente.

Il Napoli ha dimostrato una grande maturità e lo sta facendo partita dopo partita. Capisce i momenti della partita, quando bisogna accelerare, quando l’avversario cala, è una squadra che sa sempre cosa fare. Parte sempre dal presupposto di non prendere rischi, dal presupposto di non perdere l’equilibrio, cosa che l’anno scorso a volte accadeva in diversi match. C’è una netta differenza, attualmente, tra la squadra dello scorso anno e quella attuale”.

Sulla mancata esultanza di Osimhen Del Genio aggiunge: “La vedo molto positiva questa cosa. Va talmente tutto bene che la gente sta cercando un motivo per preoccuparsi in qualcosa che nemmeno esiste, come la mancata esultanza dopo il gol”.