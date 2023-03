Osimhen scuro in volto: l’immagine che preoccupa i tifosi

Victor Osimhen ha segnato una doppietta in Napoli-Eintracht Francoforte, premiato anche come man of the match.

L’Europa si inchina a Victor Osimhen, anche la Bild esalta il nigeriano ed il suo strapotere fisico che gli permette di saltare a 2,40 metri di altezza per andare a prendere una palla pennellata da Politano che sarebbe impossibile per qualsiasi altro attaccante. Un gestito tecnico ed atletico clamoroso che ha lasciato a bocca aperta anche Anguissa.

Eppure in occasione di quello straordinario gol Osimhen non ha esultato come suo solito, non ha manifestato tutto la sua gioia come fa di solito, ha solo ricevuto l’abbraccio dei compagni e niente più. Sul secondo gol è stato l’infortunio al polso a non permettergli di esultare.

Ma quello che preoccupa i tifosi è la faccia quasi arrabbiata che aveva Osimhen a fine match. Va detto però, che il nigeriano ha festeggiato con i compagni andando a salutare le curve. Ha anche parlato di un Napoli che vuole provare a vincere la Champions League. Inoltre Osimhen ha compiuto un gesto bellissimo verso Zielisnki, lasciandogli il calcio di rigore, rinunciando alla possibile tripletta personale.

Insomma forse quella di Osimhen era solo una reazione momentanea, senza un motivo ben precisato.