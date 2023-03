La Bild si arrende: “Napoli troppo forte, tutti faranno fatica. Osimhen da salto in alto”

La Bild esalta la prestazione del Napoli contro l’Eintracht Francoforte, azzurri qualificati ai quarti di Champions League.

In Germania ammettono candidamente la superiorità del Napoli visto contro l’Eintracht Francoforte. La squadra di Glasner è riuscita a tenere testa agli azzurri circo 30 o 40 minuti in totale in due match giocati. La differenza tra le due squadre viene messa in evidenza anche dalla Bild che sottolinea come i campioni in carica dell’Europa League non abbiano mai avuto chance contro il Napoli.

Sulla prestigiosa testata tedesca si legge anche che oramai il Napoli è ad un passo dallo scudetto con 18 punti di vantaggio e che una “magra consolazione per l’Eintracht Francoforte è che anche le big d’Europa faranno grande fatica contro questo Napoli“. Un concetto che è stato espresso anche da Pep Guardiola, ma che ha fatto arrabbiare Luciano Spalletti nel post partita di Napoli-Eintracht Francoforte.

Sulla Bild si parla anche di Osimhen che ha segnato un gol da ‘salto in alto’ restando praticamente in area sulla pennellata di Politano, che ha fornito un cross perfetto al nigeriano, con l’italiano ben smarcato da un altro colpo fantastico, quello di Lobotka che ha aperto il gioco con un esterno destro che da solo valeva il prezzo del biglietto.