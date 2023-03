Spalletti: “Fatta la storia, da dividere con i tifosi. Guardiola? Ci vogliono mettere pressione”

Luciano Spalletti ha parlato al termine di Napoli-Eintracht Francoforte, che ha portato i quarti di finale alla squadra azzurra.

Spalletti ha fatto la storia del Napoli, riuscendo a raggiungere per la prima volta i quarti di finale di Champions League: “Sicuramente è un grande risultato e ce lo godiamo con i nostri tifosi. All’inizio però non abbiamo giocato benissimo, ma alla fine abbiamo rischiato pochissimo e siamo stati bravi soprattutto di testa, abbiamo avuto tanta lucidità“.

A Spalletti vengono riportate le parole di Pep Guardiola che ha sottolineato come il Napoli sia la squadra migliore d’Europa: “Mi fa piacere? No, perché questo è un giochino che fanno tutti e chi lo fa non è nemmeno tanto originale“. A quel punto cerca di intervenire anche Luca Toni dallo studio di Prime, con Spalletti che precisa: “Queste sono cose che fanno tutti. Di certo non non ci possono mettere davanti al Manchester City che spendono 900 milioni per fare la squadra, mentre noi ne spendiamo 9. Ci mettono davanti a tutti perché vogliono che noi cadiamo“.

Spalletti fa anche i complimenti ad Osimhen che è migliorato molto e “lavora più per per la squadra e fa sempre ottime cose“. Mentre sull’Eintracht ha aggiunto: “Ci hanno aggredito molto nel primo tempo, ci mettevano pressione e non riuscivamo a fare il solito nostro gioco. Nel secondo tempo invece molto meglio, con una mezz’ala che tornava indietro e ci faceva il doppio mediana, meglio anche Politano e Kvaratskhelia che ci hanno dato una mano maggiore. È stao bravo anche Glasner che ha cambiato tattica rispetto all’andata, ha fatto più pressione perché voleva ribaltare il risultato“.