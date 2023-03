Osimhen vola: la faccia di Anguissa è uno spettacolo – FOTO

Victor Osimhen ha segnato una doppietta in Napoli-Eintracht Francoforte, quarto gol in Champions League.

Il Napoli per la prima volta nella sua storia vola ai Quarti di finale di Champions League. Nelle due partite gli azzurri hanno segnato 5 gol all’Eintracht di Francoforte, 3 li ha realizzati solo Osimhen.

Bellissima la prima rete del nigeriano, che sfrutta una pennellata di Politano per segnare la rete del vantaggio. Fantastica l’elevazione di Osimhen che sale in cielo e sembra addirittura restare in area per una frazione di secondo, quel tanto che basta per prendere la palla di testa e scaraventarla alle spalle di Trapp.

Uno stacco talmente imperioso quello di Osimhen, che fa restare a bocca aperta anche Anguissa che di fianco a lui sembra non credere ai suoi occhi. Una elevazione clamorosa che Osimhen ha nel sangue, grazie a doti atletiche favolose che gli permettono di fare cose che agli altri non riescono.