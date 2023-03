Da Manchester: City scatenato vuole Osimhen del Napoli

Il Manchester City vuole Victor Osimhen, mentre lo United ha cambiato obbiettivo, lo scrivono in Inghilterra.

I tabloid inglese sono scatenati e sono convinti che ci siano buone possibilità affinché il Manchester City acquisti Osimhen. Secondo quanto riferisce Men Sport, il manager del Manchester United Erik ten Hag è un estimatore dell’attaccante, ma i Reds hanno scelto di puntare su Harry Kane, stella del Tottenham Hotspur.

Mentre lo United sta valutando altre opzioni, secondo Sky Sports Germania il City sarebbe disposto a farsi avanti. Secondo l’inviato Florian Plettenberg, i Blues hanno mostrato interesse per l’attaccante nonostante abbiano in organico Erling Haaland e Julian Alvarez.

Manchester Evening fa sapere che l’interesse del City per Osimhen è più che naturale visto che in questa stagione il nigeriano ha segnato 21 gol in 27 partite.