Osimhen e Kvaratskhelia: Spunta un dato incredibile

Osimhen e Kvaratskhelia, numeri impressionanti, la coppia d’oro del Napoli non si ferma più: ecco una nuova clamorosa statistica.

Il Napoli sta vivendo una stagione straordinaria e gran parte del merito va alla coppia d’oro formata da Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, che continua a regalare emozioni ai tifosi azzurri. In particolare, Osimhen ha segnato 21 gol e fornito 5 assist, mentre Kvaratskhelia ha segnato 15 gol e realizzato 13 assist. Numeri incredibili che mostrano l’indiscutibile impatto devastante di questa coppia sul gioco del Napoli. Il gol di Khvicha contro l’Atalanta, frutto di un dribbling magistrale, ha rivelato ancora una volta la loro straordinaria intesa in campo.

Osimhen e Kvaratskhelia: Il dato clamoroso

Dopo la vittoria per 2-0 contro l’Atalanta, i numeri impressionanti di questi due giocatori stanno emergendo sempre di più. Infatti, Osimhen e Kvaratskhelia hanno partecipato a ben 43 dei 84 gol segnati dal Napoli in tutte le competizioni, ovvero il 51% del totale.

Grazie a questa coppia, il Napoli ha raggiunto la vetta della classifica in Serie A e ha superato i sedicesimi di finale di Europa League.

Osimhen e Kvaratskhelia rappresentano una delle coppie d’attacco più forti e prolifiche del calcio italiano, e se continueranno a segnare e a creare occasioni da gol, il Napoli potrebbe puntare anche a traguardi ancora più grandi.