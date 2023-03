“Ho visto Kvaradona” il gol di Kvaratskhelia fa cantare il telecronista georgiano – VIDEO

Il gol di Kvicha Kvaratskhelia in Napoli-Atalanta fa cantare il giornalista georgiano: “Ho visto Kvaradona“.

Kvaratskhelia orgoglio della Georgia. L’attaccante ex Dinamo Batumi a 22 anni è idolo assoluto del popolo georgiano che oramai è diventato anche tifoso del Napoli, grazie alle sue prodezze. Ogni volta che gioca il Napoli ci sono voli che trasportano decine di georgiano che arrivano nel capoluogo partenopeo solo per vedere Kvaratskhelia, a cui si aggiunge la folta comunità georgiana già residente in Italia.

“Ho visto Kvaradona”

La rete messa a segno da Kvaratskhelia in Napoli-Atalanta ha fatto impazzire Francesco Repice, radiocronista Rai che si è esaltato nel commentare l’ennesima prodezza del giocatore di Spalletti.

Bellissima anche la telecronaca del commentatore georgiano che al gol di Kvaratskhelia ha cominciato a cantare: “Oh mamma, mamma, mamma, sai perché mi batte il corazon ho visto Kvaradona, ehi mammà innamorato son..“. La canzone dedicata al più grande di tutti, al mito assoluto del calcio mondiale, all’uomo che ha illuminato il calcio a Napoli e nel mondo, ora è stata riadattata anche per Kvaratskhelia.

Non è un caso che a Kvaratskhelia venga dato il nomignolo di Kvaradona, un paragone quello con Diego Armando Maradona, che diventa sempre più ‘naturale’. Anche perché il georgiano sta facendo impazzire di gioia il pubblico partenopeo, esattamente come faceva il dio del calcio.