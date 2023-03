Ghoulam bacchetta Dazn: “Non mi piace come stiamo parlando del Napoli” – VIDEO

Faouzi Ghoulam è stato ospite di Dazn ed ha parlato del Napoli primo in classifica e leader anche in Champions League.

L’ex giocatore del Napoli è stato ospite di Dazn in ‘Tutti bravi dal divano’. Durante la discussione Ghoulam ha messo in evidenza che ancora una volta mostrando la classifica veniva escluso il Napoli, si partiva dalla seconda posizione, come se la squadra azzurra non facesse testo.

Dazn: l’intervento di Ghoulam

Durante la trasmissione Ghoulam ha parlato anche con Sarri, un bel momento tra i due che hanno vissuto anni importanti in azzurro. Ma Ghoulam ha bacchettato anche Dazn durante la trasmissione, sottolineando che non si stava dando il giusto risalto alla squadra azzurra.

“In generale non mi piace come si parla del Napoli, non diamo la giusta importanza a quello che sta facendo la squadra di Spalletti. Sono primi con 18 punti di vantaggio sulla seconda, una cosa mai vista nel campionato italiano. Ne stiamo parlando come se fosse tutto normale.

Hanno anche vinto 2-0 all’andata negli ottavi di finale di Champions League e riceveranno in casa l’Eintracht Francoforte. Eppure continuiamo a parlarne come se fosse tutto normale. Dobbiamo essere felici perché il Napoli sta facendo qualcosa di strepitoso, mostrando un bellissimo calcio anche a livello europeo“.