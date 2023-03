Napoli-Eintracht: la situazione infortuni Meret e Kim

Il Napoli in vista della sfida con l’Eintracht Francoforte in Champions League dovrà verificare gli infortuni di Kim e Meret.

La vittoria con l’Atalanta con il super gol di Kvaratskhelia deve essere già messa alle spalle dal Napoli. C’è poco tempo per essere felici di un’ottima prestazione e dei tre punti immediatamente ritrovati. Mercoledì arriva l’Eintracht Francoforte, più che convinto di poter ribaltare il risultato dell’andata. Il Napoli ha vinto per 2-0 in terra tedesca, ma dovrà stare attento a non fare passi falsi.

Napoli: infortuni Kim e Meret

Un’altra situazione da prendere in considerazione in casa azzurra sono gli infortuni. Si parte da Lozano che potrebbe recuperare dopo essere stato escluso dai convocati per Napoli-Atalanta.

Ma le questioni più importanti sono gli infortuni di Kim e Meret. Il difensore coreano è stato costretto ad uscire dal campo al 75′ contro l’Atalanta per un problema al polpaccio. Mentre il portiere si è fermato nel riscaldamento ancora prima che cominciasse la partita. Secondo Corriere dello Sport al momento ci sono buone possibilità di vedere Kim in campo contro l’Eintracht Francoforte, mentre è più difficile che Meret possa recuperare.

Dunque Gollini dopo l’ottima prestazione con l’Atalanta, potrebbe avere la possibilità di esordire anche in Champions League, in una gara delicata, in cui è necessario mantenere i nervi saldi per portare a casa il risultato della qualificazione.