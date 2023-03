Gazzetta esalta Kvaratskhelia: difensori dell’Atalanta come birilli

Kvicha Kvaratskhelia ha segnato un go bellissimo contro l’Atalanta, offrendo il primo vantaggio al Napoli.

Impossibile non restare estasiati dinanzi alla prodezza di Kvicha Kvaratskhelia contro l’Atalanta. Il georgiano ha segnato forse il più bel gol da quando veste la maglia azzurra, eppure fino a quel momento aveva già siglato dodici reti. Appena libero dall’asfissiante marcatura di Gasperini, Kvaratskhelia ha saltato i difensori avversari ed ha calciato così forte da non lasciare scampo al portiere avversario.

Napoli-Atalanta: capolavoro Kvaratskhelia

Una prodezza quella di Kvaratskhelia che viene esaltata continuamente. Fantastica la radiocronaca di Francesco Repice, che si esalta alla rete del georgiano che deve molto al recupero palla di Osimhen. Il nigeriano non è andato in gol, ma è stato decisivo per ferocia, voglia e abnegazione.

Del gol di Kvaratskhelia ha scritto anche Gazzetta oggi in edicola: “Non è stato un tiro, ma uno strike. I difensori dell’Atalanta erano bianchi e tutti in fila, come birilli da bowling. Khvicha Kvaratskhelia ne ha fatti cadere tre con una sterzata e ha tuonato in rete, come neanche il grande Lebowski. Un gol magnifico, che ha sbloccato la partita al 15’ della ripresa e ha cucito ancora di più lo scudetto sulle maglie del Napoli“.