Gollini, esordio da applausi col Napoli: mura Ruggeri e poi esulta. Meno male che…

Pierluigi Gollini ha compiuto un esordio da applausi con il Napoli: il portiere mura Ruggeri e poi esulta

Nella serata trionfante del Napoli brilla anche Pierluigi Gollini che ha esordito in maniera egregia. Fino a cinque minuti dall’inizio, il portiere titolare era Meret che poi ha dato forfait per un problema al polso. Messi i guanti in fretta, il portiere ex Fiorentina ha risposto nel migliore dei modi alla chiamata di Spalletti. Dopo una prima parte di gioco in cui non ha visto palla, nella ripresa è salito in cattedra dopo la gemma del vantaggio di Kvaratskhelia. Prima ha detto di no a Muriel e Zapata, poi si è esibito in un grande riflesso su Ruggeri, quando il punteggio era già sul 2-0. Gollini ha respinto e poi ha esultato, dimostrando che si sente interamente al centro del progetto Napoli. E subito, alla prima occasione, ha risposto presente alla chiamata di Spalletti.

Miglior debutto non poteva esserci per l’ex di turno, Gollini, che si è integrato da subito nel gruppo, come ha lui stesso dichiarato: “Sì, approccio perfetto. Tanto viene dato anche dalle persone che lavorano per il Napoli, a partire dai magazzinieri, lo chef, i fisioterapisti. Mi hanno accolto come se fossi arrivato davvero in una famiglia e questo aiuta molto ad integrarsi subito e a farci sentire a casa. E poi c’è un gruppo-squadra molto tranquillo, maturo, solido. Un gruppo coi piedi per terra e per me è stato molto facile inserirmi. Ringrazio tutte le persone di Napoli per l’accoglienza ricevuta, mi hanno fatto sentire a casa e ben voluto dal primo momento. A livello umano questo non ha prezzo, li ringrazio tutti”.