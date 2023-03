Kvaratskhelia gol magnifico tra otto avversari: La reazione dei tifosi: “Alberto Tomba, fatti da parte”

Antonello de Biase è un giornalista con oltre 20 anni di esperienza nel settore dell'informazione. Ha lavorato per alcune delle più importanti testate giornalistiche del Paese, coprendo una vasta gamma di argomenti, dalla politica allo spettacolo, passando per il calcio e l'attualità. Attualmente, scrive per il sito NapoliPiu.com, dove si occupa di fornire notizie e approfondimenti sulla città di Napoli e sulla sua provincia. De Biase è conosciuto per la sua schiettezza e per la sua determinazione nel portare alla luce la verità, sia che si tratti di questioni locali che di questioni nazionali.