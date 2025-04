L’AS Roma non è una squadra romana: travisati anni di storia | Addio per sempre ai derby

Rivelazione clamorosa sulla Roma: non è una squadra romana. Ora i derby non si disputeranno mai più.

Ci sono verità che tutti pensano di conoscere. La Roma è la squadra della Capitale, la rivale eterna della Lazio, la Magica, la Lupa. Ma proprio sulla sua nascita, un dettaglio fondamentale continua a dividere la tifoseria: quando è davvero nata l’Associazione Sportiva Roma? Alcuni giurano sia il 7 giugno del 1927, altri difendono con forza il 22 luglio. Dietro queste due date si nasconde una storia poco conosciuta che mette in discussione perfino il senso di “romanità” che ha reso la squadra un simbolo.

Fondata nel 1927, la Roma ha rappresentato per quasi un secolo il cuore calcistico della città eterna. Ha vestito i colori del Campidoglio — il rosso pompeiano e il giallo oro — e ha calcato i campi della Serie A per ben 92 stagioni. Il suo palmarès vanta tre scudetti, nove Coppe Italia e una Conference League conquistata nel 2022, un trionfo europeo che ha riportato i riflettori su una squadra storica e amata in tutta Europa.

Eppure, mentre i trofei riempiono la bacheca e i cori si alzano ogni domenica da curva Sud, qualcosa nella narrazione ufficiale continua a scricchiolare. Perché esistono due date? Perché due anime nella stessa tifoseria celebrano la nascita della loro squadra in giorni diversi? E soprattutto: quale delle due versioni è quella corretta?

Per capirlo bisogna tornare indietro nel tempo, quando Roma calcistica era un mosaico di piccole realtà: il Roman, l’Alba Audace, la Fortitudo Pro Roma. Ognuna rappresentava un quartiere, un’identità di borgata. Fu allora che un uomo, Italo Foschi, dirigente sportivo e presidente della Fortitudo, sognò una fusione: una squadra sola, capace di rappresentare tutta Roma contro il dominio settentrionale. Ma non tutti erano d’accordo.

La Lazio e quel rifiuto che cambiò tutto

La fusione sembrava destinata a includere anche la Lazio, la società biancoceleste nata il 9 gennaio 1900. Ma le trattative naufragarono a causa del rifiuto del dirigente Giorgio Vaccaro, che si oppose fermamente. Il 6 giugno 1927 si consuma la rottura definitiva, e il giorno dopo, il 7 giugno, avviene qualcosa che cambierà per sempre la storia del calcio italiano.

In via Forlì 16, nel quartiere Nomentano, Italo Foschi riunisce i rappresentanti delle società coinvolte: Ulisse Igliori (Alba Audace), Vittorio Scialoja (Roman), e molto probabilmente anche Renato Sacerdoti, che diventerà il primo grande finanziatore della Roma. Quel giorno, in una stanza modesta, nasce ufficialmente l’Associazione Sportiva Roma. La firma c’è, il contratto anche. Ma la storia prenderà presto una piega inaspettata.

Il documento che ha cambiato la narrazione

Un mese più tardi, il 22 luglio 1927, si tiene la prima assemblea societaria in via degli Uffici del Vicario 35. È qui che vengono distribuiti i ruoli, stabilite le cariche, approvati gli statuti. In quell’occasione, un semplice “Ordine del giorno n.1” è stato interpretato — erroneamente — come l’atto costitutivo. Da lì nasce l’equivoco: alcuni iniziano a considerare quella data come l’origine ufficiale della Roma, nonostante il contratto di fondazione risalga chiaramente a più di un mese prima.

Così, due anime convivono nella storia della Magica: quella del 7 giugno, autentica, documentata, simbolo di una rivoluzione sportiva, e quella del 22 luglio, frutto di un’interpretazione sbagliata ma sedimentata nel tempo. Ma una cosa è certa: la Roma è nata come un sogno di unione per tutta la città, un sogno diventato realtà grazie al coraggio di chi ha deciso di andare oltre i confini dei quartieri. E quella scelta, fatta il 7 giugno 1927, continua a risuonare ogni volta che i colori giallorossi entrano in campo.