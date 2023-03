Atalanta, le lacrime di Gasperini: Potevamo battere il Napoli

Gianpiero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, non rende onore al Napoli e rivendica una grande prestazione dei suoi.

Dopo la partita persa contro il Napoli allo stadio Maradona, l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ai microfoni di DAZN non rende onore alla squadra azzurra. Il tecnico degli orobici ha dichiarato che la sua squadra ha fatto una buona prestazione. Sebbene sconfitti, i giocatori hanno dimostrato di avere carattere e di non arrendersi facilmente.

Secondo Gasperini, l’Atalanta ha fatto la sua partita, difendendo con determinazione e creando diverse occasioni pericolose. Tuttavia, la sconfitta è arrivata a causa di un gol subito nel secondo tempo che ha cambiato le sorti dell’incontro. Gasperini ha anche sottolineato che i suoi giocatori hanno dato risposte positive, dimostrando l’importanza del DNA della squadra.

Nonostante alcuni momenti difficili nelle ultime settimane, Gasperini è soddisfatto dell’atteggiamento e della prestazione della sua squadra fino ad ora. Il campionato è ancora lungo e l’Atalanta ha ancora molte opportunità per migliorare e raggiungere un bel finale.

Infine, l’allenatore ha elogiato i giocatori che hanno dato un contributo importante nella prima parte del campionato, sottolineando che una partita negativa non deve cambiare il giudizio complessivo sulla loro performance. In sintesi, l’Atalanta ha dimostrato dignità e coraggio nonostante la sconfitta contro il Napoli.Il tecnico dei bergamashi non ha fatto un solo accenno alla forza del Napoli e al calore del Maradona, anzi ha sminuito la prestazione della squdra di Spalletti. Non tutti sono signori nelle sconfitte e le lacrime di Gasperini sono un chiaro esempio.

GASPERINI SU NAPOLI-ATALANATA

Ecco le parole di Gasperini al termine di Napoli-Atalanta:

“Abbiamo fatto la nostra gara bene, è stata una gara difensiva, abbiamo sbagliato qualcosa nelle ripartenze, nel primo tempo potevamo fare di più, abbiamo tenuto bene, queste partite viaggiano sui dettagli, il secondo gol ha cambiato la partita a loro favore. Abbiamo fatto tante cose buone noi soprattutto in fase difensiva, poi ci sta che il Napoli ci possa regredire, in altre situazioni in cui uscivamo bene potevamo essere più precisi per essere più pericolosi, ma è un dettaglio nel contesto di una partita che stavamo giocando bene”.

Gasperini su Napoli-Atalanta ha Poi ha aggiunto: “Ho avuto risposte molto buone e positive da tanti giocatori che rappresentano il dna di questa squadra che può anche perdere le partite ma ha una caratteristica precisa che va trasmessa a tutta la rosa. Soddisfatto di quest’anno? Abbiamo 12 partite e ci giocheremo tutte le nostre chance, sono soddisfatto dell’atteggiamento per quanto fatto fino adesso. Nelle ultime settimane abbiamo perso punti, ma anche stasera contro la migliore del campionato abbiamo giocato con dignità e coraggio”.

“Nelle prossime partite possiamo mettere le basi per fare un bel finale, il campionato è difficile per tutti e possiamo renderlo soddisfacente per noi. Zapata ha fatto una partita migliore, ma Hojlund può trovare qualche difficoltà in qualche momento, come Lookman, nella prima parte del campionato hanno dato un contributo enorme per tenere in alto la squadra e se una partita non va benissimo non cambia il giudizio”.