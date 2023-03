Osimhen infuriato: il gesto di Kvaratskhelia da applausi

Kvicha Kvaratskhelia ha consolato Victor Osimhen, il nigeriano era infuriato per la sostituzione in Napoli-Atalanta.

La scena di Osimhen che si lamenta per la sostituzione contro l’Atalanta l’hanno vista tutti. Le telecamere di Dazn hanno ripreso da vicino la reazione del nigeriano che proprio non voleva abbandonare il campo. Osimhen non segna da due gare, per lui sono praticamente una enormità e quindi voleva restare in campo il più possibile per cercare di trovare il gol.

Kvaratskhelia consola Osimhen

Ovviamente Spalletti deve pensare alla squadra, ma anche alla partita con l’Eintracht Francoforte e quindi ha risparmiato qualche minuto al suo attaccante principale. Quella sostituzione non è piaciuta ad Osimhen che si è infuriato, ma non con il tecnico ma con se stesso, perché non era riuscito a segnare, a dare il suo contributo alla vittoria finale.

Importante è stato il gesto di Kvaratskhelia per Osimhen, il georgiano appena uscito dal campo è andato a consolare il suo compagno di reparto. Una carezza, la mano tesa, come a dire: “Non è successo nulla, stai calmo“. Un gesto che fa capire ancora di più l’importanza di un gruppo solido che si aiuta a vicenda, anche nei momenti di difficoltà, una squadra unita che ha il solo obiettivo di portare a casa un traguardo prestigioso.