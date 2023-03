Spalletti- Zapata, duro faccia a faccia: la frase urlata intercettata dalla telecamere

Durante la partita Napoli-Atalanta, sono stati registrati momenti di tensione tra l’allenatore, Luciano Spalletti, e l’attaccante, Duvan Zapata.

Durante la partita tra Napoli e Atalanta, allo stadio “Maradona”, si sono verificati momenti di tensione tra Luciano Spalletti, l’allenatore del Napoli, e Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta e ex giocatore del Napoli. Al termine del primo tempo, mentre Spalletti si dirigeva verso gli spogliatoi, è stato catturato dalle telecamere di DAZN mentre rimproverava con ampi gesti Zapata. Il tecnico di Certaldo sembrava molto arrabbiato e ha urlato alcune parole all’attaccante colombiano.

In particolare, Spalletti ha rimproverato Zapata di lamentarsi troppo e di non aver fatto nulla in campo, riferendosi probabilmente alla richiesta di un fallo all’arbitro da parte dell’attaccante. Ha continuato dicendo: “Sempre a lamentarsi ora, non ha fatto niente”, ha detto Spalletti riferendosi a Zapata che stava chiedendo un fallo all’arbitro. Il tecnico di Certaldo ha poi rincarato la dose: “Stai sempre per terra e ora ti lamenti?”. Zapata ha cercato di giustificarsi, ma Spalletti non ha fatto sconti e ha continuato a rimproverarlo, al punto che i due sono stati a un passo dallo scontro verbale.

Tuttavia, alla fine della discussione, i due sembrano essersi riappacificati, forse grazie all’intervento di alcuni compagni di squadra o dell’arbitro stesso. Non è la prima volta che Spalletti si scontra con un avversario o con uno dei suoi giocatori, ma questa volta sembra essersi trattato solo di un momento di tensione passeggero, che non ha avuto conseguenze sul risultato finale della partita.