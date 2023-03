UANM che Napoli! Da tutta Italia e dal mondo per godere con gli azzurri – FOTO

Il Napoli con l’Atalanta incanta i tifosi accorsi da tutta Italia ma anche dal Brasile e dal Lussemburgo accorsi allo stadio Maradona.

Passateci il termine ma è orgasmo azzurro allo stadio Diego Armando Maradona. La sconfitta con la Lazio, ben condita dai media mainstream che non aspettano altro che affossare la squadra di Spalletti, aveva fatto suonare un campanello d’allarme nei tifosi azzurri. Una paura immotivata, perché i punti di vantaggio erano sempre 15, ma che inconsciamente si era innescata in molti supporters.

Frutto di errori fatti nel passato da parte della squadra partenopea, caduta sul più bello (come nella scorsa stagione ndr), ma soprattutto frutto di una informazione distorta. Basti pensare che Ghoulam a Dazn ha dovuto sottolineare che non si stava parlando del Napoli nei giusti termini.

Ed invece il Napoli che vince con l’Atalanta ha risposto colpo su colpo a chi già gli stava facendo il funerale. A chi in qualche modo non vedeva l’ora di cantargli in de profundis. Una vittoria netta e schiacciante quella degli azzurri con un gol capolavoro di Kvaratskhelia. Ma anche con uno spettacolo incredibile sugli spalti.

Il Maradona ancora pieno in ogni ordine di posto, ha accolto tifosi provenienti da tutta Italia, da Udine a Cagliari, passando per Ferrara e Santa Maria Capua Vetere, ma anche per i club di Rio de Janeiro, Buenos Aires e del Lussemburgo. Tutti che fanno parte del gruppo UANM (Unione Azzurra nel Mondo) che era presente al Maradona a godersi uno spettacolo favoloso, che solo Napoli riesce ad offrire.