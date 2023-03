Via Osimhen, Kvaratskhelia e Spalletti: così vogliono destabilizzare il Napoli

Il Napoli vola in Serie A ed in Champions League ma si parla di possibili addii di Kvaratskhelia, Osimhen e Spalletti.

La stampa italiana mainstream, spesso molto legata al Nord Italia, sembra essere più interessata al futuro del Napoli che al presente. Si parla continuamente di un possibile addio di Osimhen, così come quello di Kvaratskhelia. Ma l’ultimo, in ordine di tempo, è il futuro di Spalletti che viene accostato al Tottenham ed altri grandi club europei.

Voci che sono aumentate a dismisura dopo la sconfitta del Napoli contro la Lazio e che potrebbero non contribuire alla serenità del gruppo. Basti pensare che Osimhen recentemente ha parlato di un futuro in Premier League, sottolineando che era solo una possibilità lontana e che pensava solo al Napoli, per far titolare tutti i grandi giornali come un Osimhen già in partenza per la Premier League.

Insomma se sul campo il Napoli non dà grandi segni di flessioni, si cerca in tutti i modi di provare a destabilizzare l’ambiente. C’è la gara a chi vende prima Osimhen e Kvaratskhelia, nonostante De Laurentiis abbia detto chiaramente che non ha bisogno di venderlo.

Questo non significa che i due sicuramente resteranno al Napoli, ma che sicuramente la società azzurra in questo momento non sta prendendo in considerazione l’idea di cederli. Se ne riparlerà a fine stagione e chiunque voglia acquistarli dovrà sborsare cifre enormi, anche perché veramente la SSCN non ha bisogno di incassare, grazie all’oculatezza del presidente azzurro.

Inoltre gli stessi calciatori sono estremamente concentrati sul Napoli, visto che riportare lo scudetto in Campania dopo 33 anni li spedirebbe dritti nella storia.