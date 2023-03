Napoli su Hojlund: Richiesta da pazzi dell’Atalanta, tirato in ballo Osimhen

Hojlund è finito nei radar del Napoli, ma la richiesta dell’Atalanta è folle. Giuntoli segue quattro giocatori di grande prospettiva.

L’Atalanta è arrivata a Napoli ieri sera intorno alle 20 e si è sistemata presso l‘Hotel Palazzo Caracciolo di via Carbonara. Alcuni tifosi partenopei non hanno accolto bene la squadra di Gasperini. All’uscita del pullman la squadra orobica è stata oggetto di diversi cori come “odio Bergamo” e “Atalanta mer*a”. Nonostante ciò, non ci sono stati problemi. Anzi, i tifosi azzurri hanno salutato con affetto l’ex Duvan Zapata e il giovane calciatore danese Rasmus Hojlund, che sembra interessare molto al club partenopeo per la prossima stagione.

L’esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, ha parlato del possibile trasferimento di Hojlund al Napoli, dicendo che per l’Atalanta non vale quanto Victor Osimhen, ma quasi. Infatti, il calciatore danese viene considerato uno dei migliori bomber emergenti e ha una grande capacità realizzativa.

“L’Atalanta valuta Rasmus Hojlund quasi quanto quanto Victor Osimhen, (150 milioni.ndr). Secondo al dirigenza orobica, per capacità realizzativa e frequenza gol, i numeri non sono così dissimili da quelli dell’attaccante nigeriano. Osimhen gioca in un grandissimo club che vuole vincere tutto, quindi lo scarto ci può essere, ma nelle idee dell’Atalanta non è enorme.

Inoltre, il Napoli sta monitorando altri quattro giovani di grande prospettiva: Elia Caprile, Tommaso Baldanzi, Walid Cheddira e Lazar Samardzic. Tuttavia, dipenderà dai movimenti in uscita del club azzurro”.

L’esperto di mercato ha concluso dicendo che Caprile è il più pronto per la Serie A, avendo già dimostrato di essere un grande portiere per età ed impatto con la categoria. Anche se il Napoli sta seguendo i due giovani del Bari, non è certo che arriveranno, dato che la loro società appartiene anche ad altre squadre. In ogni caso, il Napoli sembra essere coperto in quei ruoli.