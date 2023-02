Napoli: Hojlund soluzione privilegiata!

Il Napoli segue Rasmus Hojlund attaccante danese classe 2003 che sta facendo benissimo con l’Atalanta, può sostituire Osimhen.

Per programmare al meglio il futuro bisogna prendere in considerazione qualsiasi ipotesi, anche quella di cedere un grande giocatore. De Laurentiis ha detto che non ha bisogno di vendere Osimhen, questo è sicuramente vero. Ma non significa che non lo venderà. Ci sono club come quelli di Premier League che hanno possibilità di investire oltre 150 milioni di euro pur di acquistare Osimhen ed a quel punto De Laurentiis si siederà quantomeno al tavolo delle trattative, sarebbe una follia non farlo.

Hojlund al Napoli

Ecco perché Cristiano Giuntoli sta cercando già un possibile sostituto di Osimhen e Hojlund sembra avere già le stimmate del campione per quello che sta facendo vedere a Bergamo con l’Atalanta. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “Il club vuole tenersi i suoi giocatori migliori, ma se arrivasse in estate un’offerta di quelle irrinunciabili dalla Premier per Osimhen è chiaro che il ds Giuntoli non si farebbe trovare impreparato e il danese sarebbe una delle soluzioni privilegiate e comunque un talento in cui investire in prospettiva“.