Vota Lozano player of the week in Champions League: ecco come fare

Hirving Lozano è stato candidato dalla Uefa come Player of the week di questa settimana, scontro con Calhanoglu, Mahrez e Vinicius.

La prestazione di Lozano in Eintracht Francoforte-Napoli di Champions League ha lasciato tutti a bocca aperta. Il messicano ha sgasato sulla fascia destra per tutto il tempo che è rimasto in campo. Lozano ha messo a segno un assist per Osimhen, mentre il secondo è stato annullato per fuorigioco del nigeriano.

Lozano è stato bravissimo anche come ruba palloni, uno dei quali è stato trasformato in un potenziale assist per Kvaratskhelia che da solo davanti a Trapp ha fallito il gol. Insomma davvero una grande partita per Lozano che è stato candidato come Player of the week dalla Uefa nonostante non sia andato in gol. Il Messicano è stato anche scelto come miglior giocatore della partita tra Eintrach e Napoli.

Come votare Lozano? Basta collegarsi al sito della Uefa ed esprimere la propria preferenza. Le altre candidature sono quelle di Calhanoglu dell’Inter, Mahrez del Manchester City e Vinicius junior del Real Madrid.