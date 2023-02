L’annuncio dal Messico: “De Laurentiis ha deciso il futuro di Lozano”

Futuro di Lozano ancora azzurro? Il giornalista di ESPN Daniel Martinez parla dell’attaccante del Napoli il cui contratto in scadenza nel 2024.

l futuro di Hirving Lozano con il Napoli è ancora incerto, con il suo contratto in scadenza nel 2024 e nessun indizio di un possibile rinnovo. Il presidente del club, Aurelio De Laurentiis, ha dichiarato in un’intervista con TNT in Messico: “Spero che resti al Napoli”, ma il destino del giocatore sembra dipendere dalle prestazioni della squadra nella stagione in corso.

Secondo il giornalista di ESPN, Daniel Martinez, la permanenza di Lozano a Napoli dipenderà molto da come finirà il campionato e da quanto la squadra avrà successo sia in Serie A che in Champions League. Non ci sono certezze al momento riguardo al futuro del giocatore, ma la sua stagione finora è stata molto positiva e ha contribuito in modo significativo alle prestazioni della squadra.

“La sua permanenza a Napoli dipenderà molto da quello che succederà di qui al termine della stagione. Da come finirà questo campionato, molto verrà deciso da una parte o dall’altra, non c’è nulla di sicuro ora.



La mia sensazione è che lo stesso Lozano stia aspettando, ma l’ipotesi che non rinnovi è sempre viva e va presa in considerazione“. Ha spiegato Martinez.



Lozano è stato autore di una prova superba nella partita contro l’Eintracht in Europa League, fornendo l’assist per Osimhen e dimostrando le sue abilità sulla corsia destra con diversi sprint. Il giocatore messicano sembra essere ancora incerto sulla sua permanenza a Napoli.

Non ci sono ancora indizi di un possibile rinnovo di contratto, ma il giocatore sembra essere ancora in attesa di vedere come si svilupperà la situazione. Tuttavia, la sua stagione finora è stata positiva e ha dimostrato di essere un valore aggiunto per la squadra.