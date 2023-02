Classifica senza errori arbitrali 2022 – 2023: Napoli solo contro tutti

Classifica senza errori arbitrali della ventitreesima giornata del campionato di serie A 2022 – 2023.



Il Napoli sempre più solo contro tutti e tutti nel campionato italico di calcio. Discreta la giornata arbitrale. Costano care le proteste di Bronn in Salernitana – Lazio. Il giocatore campano che gioca nella Salernitana viene espulso ne giro di un minuto per proteste. L’arbitro Abisso non ci pensa due volte ad estrarre i cartellini. In altri lidi, poco più a Nord, gli arbitri si lasciano rincorrere il lungo ed in largo sul campo per 83 minuti prima di estrarre il semplice cartellino giallo. Per la cronaca non si tratta di fatti puramente casuali ma di fatti che sono accaduti e continuano ad accadere. Restano i dubbi sui calci di rigore fischiati a Genova (il secondo) e a Milano. Irrati reputa volontario il mani di Sosa in caduta e Dionisi si lascia convincere alla revisione al VAR sul contatto Walace – Dumfries. Lascia molto a desiderare Sozza sul piano prettamente disciplinare. Hien e Smalling hanno approfittato della generosità arbitrale, cavandosela col cartellino giallo.

CLASSIFICA SENZA ERRORI ARBITRALI 2022 – 2023 VENTITREESIMA GIORNATA

CLASSIFICA REALE CLASSIFICA SENZA ERRORI Squadra Punti Squadra Punti Differenza Napoli 62 Napoli 62 Inter 47 Lazio 42 Milan 44 Inter 41 -6 Roma 44 Roma 41 -3 Lazio 42 Atalanta 36 -5 Atalanta 41 Milan 35 -9 Udinese 30 Udinese 34 +4 Juventus* 32 Bologna 31 -1 Bologna 32 Fiorentina 30 +5 Torino** 30 Lecce 30 +3 Monza 29 Juventus* 28 -4 Empoli 28 Monza 28 -1 Lecce 27 Torino** 28 -2 Fiorentina 25 Empoli 26 -2 Sassuolo 24 Sassuolo 26 +2 Salernitana 21 Salernitana 22 +1 Spezia 19 Spezia 19 Verona 17 Verona 18 +1 Sampdoria 11 Sampdoria 14 +3 Cremonese** 8 Cremonese** 8

*15 punti di penalizzazione.

** Una gara in meno.

