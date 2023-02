Lozano: “Per sempre nel cuore l’arrivo a Napoli. Amo i tifosi partenopei”

Lozano rivela che porta per sempre nel cuore l’arrivo a Napoli e ama i tifosi partenopei

Hirving Lozano si è lasciato andare a tante rivelazioni ai microfoni dei canali ufficiali della SSC Napoli insieme a Victor Osimhen. L’attaccante azzurro ha risposto alle domande, così da far conoscere tanti nuovi aspetti della sua vita ai tifosi del Napoli: “Quale è il mio ricordo personale con la maglia del Napoli che mi porto nel cuore? Il giorno in cui sono arrivato qui: è stato un momento molto, molto bello per me” ha raccontato il ‘Chucky’, tra gli elementi più importanti del club azzurro.

Hirving Lozano ritiene che la leggenda del Napoli che preferisce è Diego Armando Maradona ed ha come idolo Ronaldo Nazario Da Lima

Lozano ha poi proseguito: “Che emozione ho provato la prima volta che ho giocato nel nostro stadio? E’ bellissimo, i tifosi tifano alla grande. Quando il ‘Diego Armando Maradona’ è pieno, è stupendo. Chi è la ‘leggenda’ del Napoli che preferisco? Proprio Maradona. E l’idolo calcistico con il quale sono cresciuto? Ronaldo Nazario Da Lima. Qual è il ruolo nel quale ho iniziato a giocare al calcio? Attaccante sinistro. Se faccio collezione di qualcosa? Sì, colleziono le sneakers” ha concluso il calciatore messicano che gode del supporto immenso di tutto il Messico per le sue partite.