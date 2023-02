Osimhen a sorpresa: “Da piccolo ero difensore. Maradona e Drogba miei idoli. Con la Juve…

Victor Osimhen commenta a sorpresa che da piccolo era difensore, poi rivela che Maradona e Drogba sono suoi idoli

Victor Osimhen è protagonista di una video intervista ai canali ufficiali del club azzurro. Il bomber nigeriano svela tanti aspetti della sua carriera e del momento Napoli: “Qual è il mio ricordo preferito con la maglia del Napoli? La partita contro la Juventus: una serata straordinaria, una grandissima prestazione da parte di tutta la squadra. Quel ricordo lo porteremo sempre con noi. Come è stato giocare al Maradona la prima volta? Diego è stato il miglior giocatore di calcio di sempre, per me non c’è sensazione migliore di quella di mettere piede sul campo di Fuorigrotta, dove lui ha scritto la storia”.

Osimhen rivela che la leggenda del Napoli che preferisce è Maradona

Osimhen ha poi proseguito: “Chi è la ‘leggenda’ del Napoli che preferisco? E’ il preferito di tutti: ovviamente, Maradona. Con quale idolo calcistico sono cresciuto? Ho iniziato guardando Didier Drogba, studiando il suo stile di gioco e cercando di capire perché la gente lo considerasse uno dei più forti attaccanti di sempre”.

“In quale ruolo ho iniziato a giocare a calcio? Ero difensore. Se faccio collezione di qualcosa? Di sneakers” ha rivelato il centravanti nigeriano del Napoli.