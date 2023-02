Eintracht-Napoli, Spalletti carica gli azzurri e cita i tifosi: ADL ha un obbiettivo

Napoli pronto ad affrontare l’Eintracht in Champions League: il messaggio di Spalletti alla squadra, De Laurentiis sarà a Francoforte con gli azzurri.

Spalletti tiene il Napoli è in fibrillazione in vista dell’importante match di domani contro l’Eintracht Francoforte in trasferta. Gli azzurri non vogliono deludere i propri tifosi e puntano a conquistare i quarti di finale per la prima volta nella storia del club. Nonostante l’enorme carico emotivo, il tecnico Luciano Spalletti non vuole che la squadra si senta troppo sicura di sé: “Sarebbe un grosso peccato di presunzione, i tifosi possono volare con la fantasia, ma la sua squadra non può commettere questi errori”, ha detto ai suoi calciatori.

L’Eintracht ha dimostrato l’anno scorso di essere una squadra temibile, vincendo l’Europa League, e Spalletti ha voluto sottolineare che affrontare i tedeschi in un doppio confronto è molto diverso dalle partite della fase a gironi.

EINTRACHT – NAPOLI IL MESSAGGIO DI SPALLETTI

Oggi la squadra vedrà nuovamente i video della vittoria dell’Eintracht sull Werder Brema per prepararsi al meglio alla partita. Il centrocampo dell’Eintracht è particolarmente pericoloso, e per questo Baldini e Domenichini mostreranno ai giocatori Anguissa e Lobotka come affrontarlo al meglio. Nonostante le sfide difficili che hanno affrontato in passato contro squadre del calibro di Ajax, Liverpool e Rangers, la regola di Spalletti è chiara: “Fate in Europa quello che fate ogni domenica in Italia”, ovvero giocare con disinvoltura e leggerezza d’animo e di piede.

Anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sarà a Francoforte insieme alla squadra, e punta alla qualificazione ai quarti di finale della Champions League, non solo per la questione dei bonus Uefa, ma anche per il valore del brand. Tuttavia, l’obiettivo principale rimane il campionato italiano, e anche se vincere la Champions League sarebbe fantastico, arrivare ai quarti di finale sarebbe comunque una ciliegina sulla torta per una stagione indimenticabile.

Insomma, il Napoli si appresta a scendere in campo con grande determinazione e la giusta dose di umiltà, consapevole che dovrà dare il massimo per raggiungere l’obiettivo prefissato. Tifosi napoletani, tenetevi pronti per un’emozionate partita di calcio!