Anguissa: “Vogliamo lo scudetto. Giocare nel Napoli è stupendo”

Il centrocampista del Napoli Frank Anguissa parla a BeinSport della lotta per lo Scudetto e dell’esperienza di giocare a Napoli.

Il centrocampista camerunense del Napoli, Frank Anguissa, ha rilasciato un’intervista a BeIN Sports France in cui ha parlato della stagione del suo club e delle sue aspirazioni. Secondo Anguissa, vincere lo scudetto è l’obiettivo principale del Napoli e non farlo sarebbe un fallimento. Il giocatore ha espresso fiducia nella squadra e ha affermato che daranno tutto fino alla fine per conquistare il titolo.

“Sarebbe un fallimento non vincere lo scudetto. No, non è possibile, mi rifiuto di pensarci. Per lo scudetto stiamo lottando, daremo tutto fino alla fine. Non voglio pensare che quest’anno non sia nostro, faremo di tutto per vincerlo”.

Anguissa ha inoltre elogiato l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, definendo “incredibile” giocare per lui e sottolineando come il tecnico sia stato importante per la sua crescita umana e professionale. Il centrocampista ha anche sottolineato l’importanza di rimanere concentrati non solo sul campionato, ma anche sulla Champions League.

“Spalletti? Giocare a Napoli è incredibile. Nessun allenatore mi ha mai dato quello che mi ha dato lui dal punto di vista umano. In questo Napoli nessuno si monta la testa, siamo tutti concentrati anche in vista della Champions“.

In merito alla competizione europea, Anguissa ha espresso la sua opinione sull’Eintracht Francoforte, una squadra che ha visto giocare in alcune partite e che reputa essere molto forte e intensa. Il centrocampista ha mostrato rispetto per gli avversari ma ha anche affermato di non volersi focalizzare troppo su di loro, preferendo vivere il momento in campo.

“Guardo poco gli avversari, non voglio sapere troppo come giocano o quello che fanno, mi piace vivere in campo il momento. Ho visto alcune partite dell’Eintracht Francoforte, è una bella squadra che gioca molto bene a calcio e che mette intensità. Non sono sorpreso di vederli lì in alto in Europa”

L’intervista di Anguissa è un segnale della grande motivazione e determinazione del Napoli per la conquista dello scudetto e del suo impegno anche in Europa, con la consapevolezza dell’importanza di rimanere concentrati e di non sottovalutare nessun avversario.