Il Lecce vince a Bergamo, per Compagnoni e Sky il Napoli non esiste: La risposta è da applausi

Secondo Maurizio Compagnoni, commentatore di Sky Sport, è stata un’impresa clamorosa del Lecce che ha sconfitto l’Atalanta, che sembrava la squadra più in forma del campionato.

“Impresa clamorosa del Lecce che sbanca lo stadio di Bergamo e si impone 2 a 1 sull’Atalanta che sembrava la squadra più in forma del campionato”.

#Compagnoni su #Sky: Impresa clamorosa del #Lecce che sbanca lo stadio di Bergamo e si impone 2 a 1 sul #Atalanta che sembrava la squadra più in forma del campionato. 😂😂😂 niente da fare, per @SkySport noi non esistiamo. Mi sono cascate le palle. 😂 pic.twitter.com/A7j7NGPMPO — Andrea Barison – ❤G-🇺🇦 (@D10sAndrea) February 19, 2023

I tifosi del Napoli, invece, si sono lamentati sui social commentando le dichiarazioni faziose e poco rispettose verso la squadra di Spalletti fatte dalla rete satellitare, sostenendo che Sky non considera il Napoli nei suoi programmi.

“Niente da fare, per SkySport noi non esistiamo. Assurdo”. Non è la prima volta che la stampa nazionale sminuisce o addirittura ometta i risultati del Napoli”.

Inoltre, Sky ha mostrato una classifica che tiene conto dei punti in relazione ad ogni gol segnato, dove la Roma è al primo posto e il Napoli solo terzo dietro alla Juventus.

Il ridicolo cresce in proporzione a quanto ci si dà da fare per difenderlo… pic.twitter.com/s1tDi7ex7p — Carlo Alvino (@Carloalvino) February 19, 2023

Ma la realtà è che il Napoli ha conquistato la quarta vittoria consecutiva in trasferta e ha un ruolino di marcia impressionante. Attualmente, gli azzurri hanno 15 punti di vantaggio sull’Inter e sembrano intenzionati a continuare a fare grandi cose, anche in Champions League. In Serie A, si scala la classifica vincendo le partite e conquistando i tre punti, non solo segnando molti gol.