Le strane classifiche di Sky: Juve seconda solo alla Roma, ecco perché – FOTO

Sky mostra una classifica della Serie A in cui la Juventus è seconda solo alla Roma, in questo modo il Napoli è solo terzo.

La squadra di Luciano Spalletti viaggia ad un ritmo forsennato in Serie A. Sassuolo-Napoli ha dato dal ventesima vittoria fino ad ora agli uomini di Luciano Spalletti. Eppure c’è chi vuole mettere in evidenza anche altri aspetti di questo campionato, magari rigirando la classifica, per cercare di trovare qualcosa di buono anche in altre squadre.

Sky oggi ha mostrato una classifica prendendo in considerazione i punti in relazione ad ogni gol segnato. Ebbene in questa particolare classifica non c’è il Napoli al primo posto, ma bensì la Roma. I partenopei sono solo terzi dietro la Juventus.

Insomma le vittorie di corto muso di Max Allegri possono avere qualche vantaggio, peccato che nella classifica reale di Serie A sia molto diversa e si scala vincendo le partite e conquistando i tre punti. Lo sa bene il Napoli arrivato alla quarta vittoria in trasferta consecutiva e con un ruolino di marcia davvero impressionante. Attualmente gli azzurri hanno 15 punti di vantaggio sull’Inter e sembrano non essere mai sazi e vogliono continuare a fare grandi cose anche in Champions League.