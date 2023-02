Napoli mostruoso: anche il Sassuolo è abbattuto! il video dei gol

Il Napoli batte il Sassuolo al Mapei Stadium per 2-0, gol di Kvaratskhelia e Osimhen: ventesima vittoria in campionato per gli azzurri.

Spalletti (1000 panchine in carriera) cambia tre giocatori con Elmas, Olivera e Politano dal primo minuto, che fanno rifiatare Mario Rui, Zielinski e Lozano in vista della sfida di Champions League contro l’Eintracht Fraconforte.

Ma in attacco ci sono sempre loro Kvaratskhelia e Osimhen. Mentre Dionisi senza Berardi infortunato sceglie Bajrami dal primo minuto.

Il Naporte parte subito forte e pressa la squadra avversaria, al 12′ Kvaratskhelia si inventa un gol bellissimo. Il georgiano prende palla a centrocampo, salta un uomo di slancio, poi si invola verso la porta avversaria e piazza un tiro secco e preciso che non lascia scampo a Consigli.

Ma il Sassuolo non ci sta e si lancia verso il pareggio ed al 15′ colpisce un palo clamoroso con Laurentié che supera di forza e velocità e Di Lorenzo, ma poi è sfortunato nel tiro sul primo palo.

Il Sassuolo prende fiducia ma Osimhen al 26 colpisce un palo con una giocata pazzesca, in velocità salta due avversari e con un colpo da biliardo di sinistro cerca il palo lontano alla destra di Consigli, ma il legno gli nega la gioia del gol.

Appuntamento col 17simo gol in Serie A che è solo rimandato, perché Osimhen al 32 fa un capolavoro assurdo, defilato sulla destra, come un pivot di basket si gira su se stesso e scaglia un bolide di destro che sorprende Consigli che pensava ad un cross ed invece vede il pallone finire in rete.

Il Sassuolo non ci sta e prova ancora a fare male al Napoli, ma Kvaratskhelia (cross di trivela) e Osimhen confezionano un’altra azione gol, ma il colpo di testa di Osimhen finisce alto sulla traversa.

Al 40′ gol annullato Laurientiè per fuorigioco di Defrel che sbilancia Olivera e non gli permette di intervenire sul pallone.

Al 48′ azione insistita del Napoli con Olivera che mette un bellissimo cross al centro ma non c’è nessuno pronto a ribadire in rete.

Osmhen al 49′ si divora il gol del 3-0, Lobotka recupera un pallone sulla trequarti e Kvaratskhelia di prima offre un assist d’oro per Osimhen, il nigeriano solo davanti a Consigli apre troppo di esterno e spedisce fuori il pallone.

Ma Osimhen vuole la doppietta ed al 51′ c’è Lobotka che offre per Osimhen, ma il tiro del nigeriano viene spedito in calcio d’angolo da Consigli.

Il Sassuolo cerca di fare pressione, ma non riesce mai a trovare uno sbocco per la porta, ma fa molta densità. Vicino al gol ci va di nuovo Osimhen che al 70 defilato sulla destra prova un’altra borda di destro, ma il tiro esce a lato.

Il Sassuolo cerca sempre di sfondare, ma il Napoli fa muro davanti alla difesa e nemmeno l’ingresso di Pinamonti aumenta le nitide occasioni gol per il Sassuolo. Mentre Spalletti risponde al 77′ con le sostituzioni di Lozano per Kvaratskhelia e Ndombele per Anguissa.

Proprio uno dei nuovi entrati nel Sassuolo, Ceide sfiora il gol al 79′. il nuovo entrato al posto di Bajrami cerca un sinistro a giro sul secondo palo che esce di un soffio, anche se Meret sembrava in traiettoria.

Al minuto 88 arriva un’altra occasione per il Sassuolo che fa arrabbiare Spalletti perché gli azzurri calano per un attimo l’attenzione e Thorstvedt trova un tiro facile che per fortuna esce fuori. Al 93′ c’è anche un gol annullato a Simeone per fuorigioco, ma oramai la partita era terminata. Quarta vittoria consecutiva in trasferta per gli azzurri, che ora sono a +18 sulla seconda in classifica.