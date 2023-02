Kvaratskhelia super gol, Deulofeu sui social: “Best player” – FOTO

Kvicha Kvaratskhelia ha segnato un gol in Sassuolo-Napoli, arriva il commento di Gerard Deulofeu che esalta il georgiano.

Secondo Deulofeu, Kvaratskhelia è il miglior giocatore del campionato fino ad ora. una investitura importante da parte del giocatore spagnolo che in estate è andato vicinissimo a vestire la maglia del Napoli. Si è parlato molto di un arrivo di Deulofeu in azzurro, ma Giuntoli aveva già preso Kvaratskhelia ed a quel punto non ha chiuso anche l’affare con l’Udinese, anche se c’era stato un contatto molto importante per cercare di portare Deulofeu in azzurro.

“Kvara best player in the league so far. RESPECT” questo il messaggio scritto da Deulofeu per Kvaratskhelia, dopo il gol segnato dal giocatore georgiano contro il Sassuolo. Un gol bellissimo quello di Kvaratskhelia che è partito da centrocampo palla al piede prima di trovare la rete con un destro chirurgico.