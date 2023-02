Kvaratskhelia che cuore! Bellissimo gesto per uno studente georgiano

Kvaratskhelia ha un gran cuore: il georgiano compie un bellissimo gesto per uno studente georgiano

Nonostante la sua vita sia cambiata vertiginosamente, Khvicha Kvaratskhelia resta sempre un ragazzo umile. E quando può aiuta i compatrioti che hanno bisogno di qualcosa. La riprova è giunta oggi, con un gesto commovente nei confronti di uno studente georgiano che non poteva permettersi un viaggio importante a Singapore. A raccontarlo è il giornalista georgiano, Dachi Tsurtsumia, tramite un post pubblicato sul suo profilo Twitter: “Khvicha Kvaratskhelia ha finanziato il viaggio alla conferenza di Singapore per uno studente Georgiano”.

Kvaratskhelia finanza il viaggio di uno studente georgiano a Singapore

La foto pubblicata da Tsurtsumia evidenzia che Kvara ha donato 800 Lari georgiani che corrispondono a poco meno di 300 euro. Sembra poco ma per uno studente georgiano vale tanto, in considerazione del fatto che spesso esistono geni ma le loro famiglie non hanno le possibilità per sostenerli. Un gesto stupendo del fuoriclasse georgiano che aggiunge alle spiccate doti da calciatore una generosità che non ha eguali.

Fino ad ora Khvicha ha avuto un approccio perfetto con il Napoli, con 11 reti in 23 partite tra campionato e Champions League. Ma piccoli pensieri come quello per lo studente valgono molto di più di un goal o di un assist. Chapeau Khvicha!