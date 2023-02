Real Madrid su Kvaratskhelia? Il Napoli lo blinda: ecco la mossa di Giuntoli

Le voci dell’interesse del Real Madrid per Kvaratskhelia non scompongono il Napoli che è deciso sul rinnovo, di fatti c’è stato un incontro Giuntoli-Mamuka

Il Napoli non si lascia spaventare dalle voci dell’interessamento del Real Madrid per Khvicha Kvaratskhelia. Il presidente Aurelio De Laurentiis ed il ds Cristiano Giuntoli hanno già in mente la contromossa per blindare l’attaccante del Napoli che il club azzurro ritiene intoccabile. Ne dà notizia l’edizione odierna del Corriere dello Sport: “Dunque il Real Madrid studia Kvaratskhelia ma il Napoli per adesso non si scompone più di tanto. De Laurentiis vuole blindare il suo gioiellino raddoppiandogli l’ingaggio attuale di 1,4 milioni fino al 2027″.

Il Napoli è deciso a rinnovare il contratto di Khvicha Kvaratskhelia

“Il ds Giuntoli ha già incontrato più volte il signor Mamuka in questi mesi e ha dichiarato che a fine stagione andrà in scena un adeguamento. Dunque le sirene madridiste per adesso non fanno breccia in ADL che non ha alcuna intenzione di dare via Khvicha“: scrive il Corriere dello Sport a proposito della strategia che il Napoli sta programmando per blindare il talento georgiano, vero crack del mercato estivo azzurro ed apprezzato da tantissimi top club in Europa che vorrebbero acquisirne le prestazioni.