Buffon: “Napoli la più grande sorpresa del campionato. Spalletti e Giuntoli illuminanti”

Gianluigi Buffon, portiere del Parma, risponde alle domande de La Stampa su diversi argomenti.

Nel 2006, proprio l’anno del Mondiale, lei visse Calciopoli. Cosa consiglia ai bianconeri di oggi? “Di far leva, per ottenere il massimo, sull’unico aspetto positivo della vicenda. Per quel che li riguarda, non hanno più nulla da perdere. Tutto ciò che guadagneranno non sarà più preteso, sparisce la pressione di dover per forza andare in Champions o rimanere accanto al Napoli. È una sfumatura che alleggerisce”.

Lei che idea si è fatto? “Aspetto che si completino gli iter giudiziari. Ma in caso di un’altra dura condanna nello spazio di diciassette anni, considerato che la Juve viene dipinta come il potere poiché vincente, non potrei non pormi una domanda: è il potere masochista che si autoflagella e o è l’antipotere che vuole battere il potere?”.

Il Napoli si avvia a uno storico scudetto? “È sicuramente la più grande sorpresa del campionato: ai nastri di partenza appariva depotenziato avendo perso punti di riferimento importanti, invece sono stati bravissimi. I meriti sono di tutti, incredibili quelli dell’allenatore che s’e preso la squadra sulle spalle e del ds, illuminato nella scelta di campioni a costi accessibili”.