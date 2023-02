Alvino: “Juventus c’è tanto materiale da mandarli in serie C”

Carlo Alvino, giornalista, ha risposto alla Juventus e ai tanti credono che la penalizzazione inflitta al club bianconero venga annullata.

Recentemente, c’è stato un certo ottimismo all’interno della Juventus riguardo alla possibilità che la penalizzazione di quindici punti inflitta alla squadra dalla Giustizia Sportiva venga annullata.

Carlo Alvino, giornalista e conduttore sia televisivo che radiofonico, ha parlato di questa questione sui propri canali social, affermando che ci sarebbe troppo materiale per dimostrare la colpevolezza della Juventus e che la squadra potrebbe essere addirittura retrocessa in Serie C.

La Corte d’Appello Federale, inoltre, ha affermato che lo scopo del processo sportivo non è giungere a una determinazione esatta dell’ammontare delle plusvalenze fittizie, ma piuttosto individuare se il fenomeno sia stato sistematico. Questo è uno dei passaggi più significativi delle motivazioni che hanno portato alla decisione di infliggere una penalizzazione di quindici punti alla Juventus lo scorso 20 gennaio, insieme ad altre pesanti sanzioni ai suoi dirigenti.

Ecco il tweet di Alvino: “Vedo molto ottimismo, da parte dei soliti noti, su manovra stipendi. Secondo me a livello sportivo c’è talmente tanto materiale da poterli spedire direttamente in serie C.

Scopo del processo sportivo non è giungere a una determinazione esatta dell’ammontare delle plusvalenze fittizie, ma individuare se vi siano effettivamente state e se il fenomeno sia stato sistematico”.